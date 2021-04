La Doria, finanziamento di 10 milioni di euro da Intesa Sanpaolo

La Doria

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento STAR e attiva nella produzione di derivati del pomodoro, sughi pronti, bevande di frutta e legumi conservati, ha ricevuto undi euro finalizzato al raggiungimento di specifici target legati alla sostenibilità daL'operazione, strutturata dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, consiste in una linea di credito della durata di 7 anni con tasso d'interesse indicizzato all’Euribor e si caratterizza per un meccanismo di(Environmental, Social, Governance). Il meccanismo premiante permette di coprire la società dall'esposizione al rischio di oscillazione dei tassi di interesse legati al finanziamento."L'importo è destinato a finanziare obiettivi di miglioramento riguardanti l'ambiente, la catena di fornitura e le condizioni di lavoro dei nostri dispendenti, ambiti nei quali sono diretti i nostri sforzi per una sempre maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance della nostra azienda", ha dichiaratodi La Doria."L'operazione conferma l'impegno del gruppo nell'ambito della finanza sostenibile, in particolare a sostegno di aziende che intraprendono un percorso virtuoso in chiave ESG - ha commentato, Chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo - Il canale dell'innovazione di prodotto, inoltre, costituisce uno dei pilastri dell'attività della Divisione in quanto permette di ampliare l'applicazione dicome quelle di copertura sui tassi e di associarle a sistemi di incentivazione verso politiche ESG di eccellenza".