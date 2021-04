Mercati cauti. Milano si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,23%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,54%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,35%.Sale lo, attestandosi a +102 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,71%.senza slancio, che negozia con un -0,08%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,30%, eè stabile, riportando un moderato +0,18%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 24.533 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 26.769 punti.Poco sopra la parità il(+0,28%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il(+0,51%).Tra lea grande capitalizzazione,avanza dell'1,97%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,31%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,86%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,83%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,81%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,65%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,53%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,46%.del FTSE MidCap,(+6,30%),(+5,50%, dopo l' entrata nel CdA di Chiara Ferragni ),(+4,14%) e(+2,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,02%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,61%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,59%.scende dell'1,58%.