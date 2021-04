Mobilità intelligente: la "Software République" di Atos, Dassault, Renault, STM e Thales

Atos

(Teleborsa) - Elie Girard, Bernard Charlès, Luca de Meo, Jean-Marc Chery e Patrice Caine, CEO rispettivamente di, Groupe, hanno annunciato la loro intenzione di unire le forze per creare. Mettendo insieme le loro competenze complementari, i partner prevedono di sviluppare e commercializzare insieme sistemi e software per offrire una mobilità più ricca di opportunità e sostenibile a città, regioni, imprese e cittadini.Intelligenza artificiale, sicurezza informatica, connettività, elettronica embedded (o incorporata) e tecnologia dei gemelli virtuali contribuiranno all’eccellenza di questi nuovi prodotti e servizi.Questo ecosistema di open innovation, fondato da cinque leader nei settori dell'industria automobilistica e della tecnologia, sarà pronto ad accogliere nuovi membri e svilupperà collaborazioni aperte.

Per sviluppare e commercializzare congiuntamente sistemi di mobilità intelligente, consentendo la realizzazione di un’offerta di mobilità adattata e agile, sono state individuate tre aree principali di cooperazione: sistemi intelligenti che facilitino la connettività sicura tra il veicolo e il suo ambiente digitale e fisico; sistemi di simulazione e gestione dati che ottimizzino i flussi relativi a territori e aziende; un ecosistema per l’energia che semplifichi il momento della ricarica delle batterie."Atos è orgogliosa di essere uno dei membri fondatori di Software République. In veste di azienda che crea tecnologie e integra soluzioni complesse,in aree fondamentali quali intelligenza artificiale, sicurezza digitale, cloud, IoT o il calcolo ad alte prestazioni (HPC) - ha affermato-. Combinando i punti di forza di cinque dei principali attori mondiali dell’automobile e della tecnologia, questa iniziativa promette di accelerare la decarbonizzazione della mobilità"."È una questione che va ben oltre il settore automobilistico, si tratta di pensare in termini di utilizzo:. Questa economia di esperienza va di pari passo con un Rinascimento dell’industria in tutto il mondo: la nuova economia della mobilità si articolerà in nuove reti di valori collaborative basate su piattaforme digitali - ha detto. Software République è quindi un ecosistema multisettoriale e multidisciplinare che mira ad accelerare l’innovazione e fare crescere i fattori trainanti di domani. Per conseguire questo obiettivo, si baserà sull’ambiente virtuale collaborativo fornito dalla piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes ed esperienze basate sulla tecnologia dei gemelli digitali. Si avvarrà inoltre dell’acceleratore di start-up 3DEXPERIENCE Lab”."Nella nuova filiera del valore della mobilità, i sistemi di intelligence a bordo rappresentano il nuovo fattore trainante, il punto focale in cui ora sono concentrate tutte le attività di ricerca e gli investimenti.ha commentato. Non vi sarà alcun baricentro, il valore di ciascuno sarà amplificato dagli altri membri. Il know-how combinato in molteplici campi - sicurezza informatica, microelettronica, energia e gestione dati – ci consentirà di sviluppare soluzioni avanzate, uniche, finalizzate a una mobilità a basse emissioni, condivisa, responsabile e Made in Europe".ha rilanciato-. Il nostro know-how è un fattore abilitante della trasformazione in corso verso soluzioni più efficienti, in linea con le aspettative degli stakeholder riguardo all’impatto ambientale. La partnership al cuore di questo progetto contribuirà anche a rafforzare i collegamenti in tutta la filiera del valore, un aspetto chiave durante questa fase ditrasformazione del settore industriale".ha detto-. Sulla base della sua esperienza comprovata nel campo della sicurezza digitale in settori molto complessi – trasporti, bancario, difesa e aerospaziale – Thales condividerà le sue competenze nell’intelligenza artificiale, sicurezza informatica e connettività per rafforzare i sistemi di protezione dei veicoli, dei loro dati e di chi opera nell’ambito della mobilità".