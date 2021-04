Sui livelli della vigilia Borsa Italiana

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,46%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%.Lopeggiora, toccando i +103 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,73%.composta, che cresce di un modesto +0,24%,è stabile, riportando un moderato -0,07%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,28%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 24.547 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 26.782 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Poco sopra la parità il(+0,3%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il(+0,5%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,07%),(+1,79%),(+1,49%) e(+0,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,73%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,32%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,31%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,31%.di Milano,(+10,93%),(+9,93%),(+3,82%) e(+3,50%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,09%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,69%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,68%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,51%.