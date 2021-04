Vaccini, Breton conferma obiettivo di vaccinare 70% popolazione

AstraZeneca

(Teleborsa) -ildegli europeied ilentro. Lo ha affermato in una intervista a diversi quotidiani il commissario europeo all'Industria,, posto ora a capo della task force per aumentare la produzione di vaccini in UE."Abbiamo assicurato almenoe almeno altriche si sommano ai 100 milioni già distribuiti", ha spiegato il commissario, aggiungendo "anche se dovessimo rinunciare a 70 milioni di vaccinisaremmo comunque capaci di raggiungere l'obiettivo".Breton ha spiegato che di questi 380 milioni di fiale, circae quindi, calcoli permettendo, sufficienti al raggiungimento del target fissato dalla UE. Per fine estate sono previsti almeno 600 milioni di dosi, sufficienti a vaccinare il 100% della popolazione.Secondo Breton, il 70% dei cittadini vaccinati è la " soglia per essere in una, per riprendere a, avere unae garantire la".