Wall Street parte debole

(Teleborsa) - Partenza contrastata per la borsa di Wall Street dopo i nuovi record raggiunti negli scorsi giorni. La pubblicazione dell'indice dei prezzi alla produzione degli Stati Uniti torna a rinfocolare il timore di una crescita improvvisa dell'inflazione USA.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,35%; mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.099 punti. In frazionale calo il(-0,54%); senza direzione l'(-0,04%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,90%),(+0,54%) e(+0,43%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,48%.Tra i(+2,70%),(+1,34%),(+1,19%) e(+0,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,39%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,51%.(+1,73%),(+1,15%),(+0,91%) e(+0,90%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,50%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,98%.scende dell'1,73%.Calo deciso per, che segna un -1,62%.