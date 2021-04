Webuild, lista Salini-CDP per rinnovo CdA conferma Salini e Iacovone

Webuild

Astaldi

Intesa Sanpaolo

UniCredit

Banco BPM

(Teleborsa) -hanno formalizzato i i nomi dei 14 candidati da sottoporre all'assemblea di, convocata per il 30 aprile, per ilper il triennio 2021-2023. La lista congiunta comprende 9 indipendenti, 6 donne e "intende coniugare il valore della continuità con quello del rinnovamento", si legge in una nota.Sono infatti confermati(attuale presidente),(attuale CEO), Pierpaolo Di Stefano, Nicola Greco, Marina Natale e Alessandro Salini, mentre sono inseriti: Davide Croff, Barbara Marinali, Flavia Mazzarella, Teresa Naddeo, Serena Maria Torielli, Tommaso Sabato, Michele Valensise, Laura Zanetti. I nuovi nomi vengono descritti come "esponenti del mondo bancario, accademico, aziendale e istituzionale e, pertanto, con background diversificato in termini di esperienza lavorativa, formazione e percorso professionale".La società ricorda che la nomina dei membri del nuovo consiglio di amministrazione avverrà a ridosso del completamento con successo della prima fase di, l'operazione industriale di consolidamento delle infrastrutture in Italia che ha visto, operazione realizzata con il supporto di CDP Equity,