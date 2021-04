Angelini Pharma, Calabrese: "Al fianco di Trenitalia per sostenere il diritto alla mobilità in sicurezza"

"Sicuramente la pandemia ha cambiato le abitudini degli italiani e le cambierà anche in futuro. È chiaro che tutti ci auspichiamo un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile ma sicuramente le nostre abitudini igienico-sanitarie cambieranno. L'utilizzo di un disinfettante ormai fa parte della quotidianità di ogni cittadino. Ci tengo a sottolineare la differenza tra un igienizzante e un disinfettante. Un disinfettante uccide virus e batteri mentre un igienizzante non lo fa, ed è bene fare cultura, educare il cittadino sugli strumenti che vengono messi a disposizione. Angelini Pharma ha risposto con grande proattività e senso etico all'emergenza. I turni di produzione sono stati continui, non ci si è mai fermati, siamo molto orgogliosi di come la popolazione aziendale si è messa a disposizione degli italiani. La linea Amuchina è prodotta negli stabilimenti di Casella (GE) e Ancona. Complessivamente, per far fronte all'enorme richiesta di prodotto determinata dallo scoppio della pandemia, Angelini Pharma, lo scorso anno, è arrivata a produrre circa 22 milioni di flaconi. Non ci fermiamo, siamo sempre attenti ai bisogni dei consumatori e cercheremo di continuare a rispondere nel modo migliore possibile".





In seguito alla partnership siglata con Trenitalia Amuchina sale a bordo dei 1200 treni regionali del Gruppo FS Italiane. Cosa rappresenta per Angelini Pharma questa collaborazione?





"Amuchina conferma il suo carattere di icona della disinfezione, una presenza costante e rassicurante nel quotidiano delle persone. Siamo davvero orgogliosi di questa partnership con Trenitalia in quanto la mobilità è una priorità per Angelini Pharma. Siamo convinti che i cittadini debbano viaggiare e debbano farlo in sicurezza. In questo Amuchina è vicina a Trenitalia, sinonimi entrambi di italianità".

