Borse asiatiche negative. Crolla Mumbai per nuovo record di contagi

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di, che accusa una flessione dello 0,71% sul; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che chiude la giornata in forte calo del 2,12%.Negativo(-1,05%), dove però spicca, in rialzo di oltre il 7%, nonostante la multa da 2,8 miliardi di dollari da parte dell'Antitrust . Sui livelli della vigilia(-0,03%).Pesante(-3,04%) per il dilagare della pandemia nel Paese: in India è infatti stato segnalato undal coronavirus, 168.912 nelle ultime 24 ore.Sulla stessa tendenza, in lieve ribasso(-0,48%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,17%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,09%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,08%.Il rendimento per l'è pari allo 0,10%, mentre il rendimento deltratta al 3,20%.