Darktrace annuncia IPO sulla Borsa di Londra

(Teleborsa) -, società inglese specializzata nell'uso dell'intelligenza artificiale nella cybersecurity, ha annunciato che si quoterà alla Borsa di Londra. Fondata nel 2013 da un gruppo di ex esperti di intelligence e matematici, la società ha dichiarato che intende offrire almeno il 20% del capitale ine (ciò la renderebbe idoneo per l'inclusione negli indici di riferimento come il FTSE 100).Dal 2018 al 2020 ildel gruppo è cresciuto da 79,4 milioni di dollari a 199,1 milioni di dollari ad un CAGR del 58,3%. L'è passato da una perdita di 27 milioni di dollari a 9 milioni di profitto nello stesso periodo. I clienti sono passati da 1.659 a 3.858."Darktrace è un pioniere globale nel campo dell'- ha commentatodella società - Come una delle aziende tecnologie in più rapida crescita in Europa, ha sperimentato una crescita impressionante negli ultimi sette anni, cercando di responsabilizzare le organizzazioni nella difesa dei loro sistemi da minacce informatiche sempre più complesse e aggressive".