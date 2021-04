Nexi emetterà prestiti obbligazionari per 2,1 miliardi di euro

Nexi

(Teleborsa) -, società PayTech leader in Italia, emettràsenior unsecured per un totale di circacon scadenze 2026 e 2029.I proventi derivanti dall'eventuale emissione delle obbligazioni saranno utilizzati congiuntamente ai proventi derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari senior unsecured equity-linked con scadenza 2028, emessi il 24 febbraio 2021, "perdel gruppo facente capo a Nets Topco 2 e le sue controllate a seguito della prevista", sottolinea la società in una nota. Inoltre saranno utilizzati "per rifinanziare l'indebitamento finanziario di SIA a seguito della prevista" e per "pagaree all'emissione di prestiti obbligazionari".I proventi derivanti dall'eventuale emissione delle obbligazioni saranno inizialmente depositati in unin attesa dell'avvenuta conclusione della prima fra la fusione Nets e la fusione SIA. Nonostante la società intenda utilizzare i proventi dell'emissione di prestiti obbligazionari ai fini delle fusioni, una volta rilasciati dal conto segregato, Nexi potrà optare di utilizzare ladei proventi per finanziare l'della società.