NPL, Ferretti: mancato rinvio delle nuove regole occasione persa per l'Europa

(Teleborsa) - Per l'economista, docente della Innovation Academy Trentino, lesulla classificazione delsono per l'Europa "una magnifica occasione persa di dimostrarsi vicina ai propri imprenditori ancora in crisi asfittica"."Dall'inizio dell'anno sono entrate infatti in vigore le nuove regole che hanno imposto alle banche di classificare in credito deteriorato tutte quelle posizioni che evidenziano unoincontinuativo per oltre 90 giorni superiori ad un importo minimo, per iad esempio 100 euro. Per dire banalmente, un Andrea Ferretti, privato, se ha uno sconfinamento continuativo da oltre 90 giorni sul conto corrente di 110 euro finisce in credito deteriorato. Analogamente per le, sempre sconfinamento continuativo degli oltre 90 giorni con delle soglie un pochino più alte, 500 euro, e sconfinamento superiore all'1% del totale delle esposizioni verso la banca.cosa vuol dire innanzitutto entrare in credito deteriorato? Vuol dire in realtà entrare in una rischiosa ragnatela dalla quale è sempre più difficile uscire – spiega Ferretti – vuol dire che il sistema bancario ti considera inadempiente, un cattivo pagatore, con conseguente difficoltà di accedere alper ie di 500 euro per glicon uno sconfinamento superiore all'1% del totale delle esposizioni verso l'istituto di credito. "Vuol dire entrare in una vischiosa ragnatela dalla quale è sempre più difficile uscire – spiega Ferretti – Vuol dire che il sistema bancario ti considera inadempiente, un cattivo pagatore, con conseguente difficoltà di accedere al"."Seconda considerazione - spiega l'economista - l'attivazione di queste normative decisa a livello europeo è stata assolutamente subita dalle banche italiane. Questee la nostra principale preoccupazione era l'influenza", ha aggiunto.Terza considerazione "mi sarei aspettato che queste nuove normative di vigilanza così stringenti fossero spostate alla fine dell'emergenza sanitaria e dell'emergenza economica – ha concluso Ferretti – per non gravare ulteriormente sugli imprenditori già in grandissima difficoltà. Temo che in questo caso l'ancora in crisi asfittica".