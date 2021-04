Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street con gli investitori prudenti in attesa dell'avvio della stagione delle trimestrali americane.Sulle prime rilevazioni, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.774 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.125 punti. In frazionale calo il(-0,28%); sulla parità l'(-0,14%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,47%) e(-0,47%).Tra i(+1,06%),(+0,83%),(+0,83%) e(+0,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,42%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,02%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,88%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,79%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,08%),(+2,08%),(+1,70%) e(+1,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,15%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,47%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,27%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,13%.