Pesante il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari (-0,93%)

(Teleborsa) - Performance negativa per il, che segue la scia ribassista disegnata dalIlha aperto a 131.140,5, in discesa di 1.221 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'mostra un ribasso più marcato a 673, dopo aver avviato la seduta a 683.Tra i titoli adel comparto vendite al dettaglio, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,73%.Calo deciso per, che segna un -1,53%.Tentenna, che cede lo 0,67%.