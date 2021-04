Seduta tonica per il settore beni personali a Milano (+1,15%)

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

listino milanese

FILA

Brunello Cucinelli

small-cap

Safilo

Ratti

B&C Speakers

(Teleborsa) - L'continua la seduta in tono positivo nonostante l'intonazione prudente mostrata dalIlha aperto a 99.512,4, in aumento di 1.142,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare con debolezza a 1.309, dopo aver avviato la seduta a 1.314.Tra le medie imprese quotate sul, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,30%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,77%.Tra ledi Milano, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,19%.Decolla, con un importante progresso del 2,76%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,81%.