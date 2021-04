Asset allocation, boom della liquidità fra i gestori di fondi

Bank of America

(Teleborsa) -, assillati da molte incertezze per il futuro, a causa dell', della possibilità die del paventatoofferti dalle autorità monetarie durante la pandemia. Tutti fattori che provocherebbero una correzione più o meno pronunciata del mercato azionario, che ha toccato nuovi record storici.Secondo un sondaggio condotto dafra i gestori di fondi, la quota di coloro che sonoha raggiunto un picco del, quasi una "bolla", legata al lungo e poderoso, che hannodai minimi di marzo 2020, raggiungendo una capitalizzazione di 90mila miliardi di dollari.Ma ladei gestorimentre prende corpo l'ipotesi di una in, correlata alle prospettive di crescita delle, conseguentemente dei, alle aspettative di un graduale ritiro () del piano di quantitative easing della Fed ed alla possibilità di una, compresa la tassa globale sulle multinazionali, recentemente annunciata dall'Amministrazione Biden.la scorsa settimana, rispetto al 3,8% di febbraio,.Sebbene molti gestori continuino ad escludere l'esistenza di una bolla,intervistati da Bank of America attendono ora unnei prossimi 12 mesi e ritengono che un aumento dei(ora sono all'1,7%) provocherebbe unacirca.