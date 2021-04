Commercio, Sangalli: "Basta regime chiusure. Risorse siano adeguate e tempestive"

(Teleborsa) -. Con queste parolelli, Presidente di, saluta la piazza a Roma, in occasione dell'assemblea della, associazione rappresentativa dei pubblici esercizi."Oggi in questa piazza, in queste piazze, c’è l’Italia. L’Italia operosa. L’Italia che rischia in proprio e crea lavoro e futuro per la famiglia, per i collaboratori, per la comunità. E' l’Italia della ristorazione e dei pubblici esercizi", afferma Sangalli, facendo appello ad: gli, che non sono sufficienti e che devono essere rafforzati per dignità e per giustizia, e la necessità di, oggi insostenibili, che gravano sulle imprese, come le tasse, il costo dei finanziamenti, gli affitti, le bollette. "Siamo per ie per ile, che resta il prerequisito della normalità", afferma."Vogliamo ancora una volta e senza incertezze credere che le", afferma il numero uno di Confcommercio, "perché solo così possiamoe che finora non abbiamo ancora visto"."Quando si spegne l’insegna di un negozio, di un ristorante, di un bar, di un locale, di uno stabilimento balneare - sottolinea - muore un pezzo del futuro di questo Paese. Se non si sopravvive oggi, non c’è futuro domani".- ricorda Sangalli - abbiamo accettato le, abbiamo rafforzato l’alleanza con i consumatori, abbiamo difeso i nostri collaboratori. E tutto, ma "siamo quelli che alla fine pagano più di tutti per i tanti, troppi lockdown".è ormai unadal punto di vista economico e dal punto di vista sociale", afferma il Presidente di Confcommercio, ricordando che "l’incertezza è il peggior nemico"."Siamo il simbolo del Paese che non si arrende. Vogliamo essere il simbolo dell’Italia che si rialza", conclude.