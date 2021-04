First Capital acquista altre azioni proprie

First Capital

First Capital

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 5 ed il 9 aprile 2021 inclusi,, pari allo 0,109% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 21,960 euro per azione al lordo delle commissioni, per uncomplessivo pari aAl 12 aprile, essendo presenti altre azioni già in portafoglio, la holding di partecipazione finanziaria detiene direttamente 21.621 azioni proprie, pari allo 0,846% del capitale sociale.Intanto, in Borsa, migliora l'andamento di, che si attesta a 22,4 euro, con un aumento dello 0,90%.