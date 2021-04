Francia, Villeroy conferma: "Recupero livelli pre-Covid a metà 2022"

(Teleborsa) -dovrebbe tornare ai. Lo ha confermato il Governatore della Banque de France e membro della BCE,alla radio francese, secondo quanto riferito da Reuters."Gradualmente risaliremo al livello che avevamo prima del COVID", ha affermato il banchiere, dopo che la banca centrale ieri ha reiterato la previsione di, se le restrizioni per il Covid non si estenderanno oltre il mese di aprile.La banca centrale ieri ha parlato di un primo trimestre "leggermente migliore delle attese", grazie alla resilienza delle imprese francesi rispetto alle restrizioni sanitarie, confermando una previsione "relativamente prudente" di crescita del 5,5%, nel punto intermedio delle previsioni governative che indicavano inizialmente un 6%, poi tagliato al 5%.Anche l'FMI vede per la Francia una crescita del 5,8%, milione di quella dell'Area Euro (4,4%).