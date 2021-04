In rosso il settore beni personali a Milano (-1,18%), seduta in ribasso per Caleffi

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

Ftse SmallCap

Caleffi

Digital Bros

Csp Int Ind Calze

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo l', che è peggiore delIlha aperto a quota 101.722,6 in calo dell'1,18%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 1.316, in prossimità della chiusura di ieri.Tra le azioni del, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,68%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,35%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,32%.