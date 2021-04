OMS avverte: "Contagi stanno risalendo. Serve approccio coerente e coordinato"

(Teleborsa) -a dispetto dell'avanzamento della campagna di vaccinazioni ed avverte:per contenere la pandemia, uno "sforzo" di tutti nel rispettare le misure di salute pubblica ed un, afferma il Direttore Generale dell'OMS,, ricordando che "dopo 6 settimane consecutive di calo nei casi di Covid-19 nel mondo, abbiamo visto 7 settimane consecutive di contagi in crescita e 4 settimane di morti in aumento. La scorsa settimana è stato registrato il quarto numero più alto di casi settimanali finora".L'Organizzazione si mostra anche preoccupata per l'andamento dei contagi in alcune aree, come, dove i contagi hanno conosciuto una crescita esponenziale "nonostante il fatto che ora siano state somministrate più dia livello globale"., sottolinea Ghebreyesus ricordando l'importanza del distanziamento, delle mascherine, dell'igiene e della ventilazione, oltre che della sorveglianza, dei test, del tracciamento e dell'isolamento. Tutte cose che "funzionano nel fermare il Covid-19 e salvare vite". Secondo l'OMS, l'di molti governi nel gestire l'emergenza sta infattie servirebbe invece "un approccio coerente e coordinato".Ghebreyesus lancia anche un avvertimento sullee devono fare i conti con le conseguenze post infezione: affaticamento, debolezza, annebbiamento del cervello, vertigini, tremori, insonnia, depressione, ansia, dolori articolari, costrizione toracica e altro.