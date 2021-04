Punta al rialzo la performance dei mercati europei

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Sul fronte macroeconomico hanno deluso le aspettative degli analisti la produzione industriale italiana (anche se è cresciuta a febbraio) e l'indice ZEW tedesco di aprile , che registra un deterioramento del sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. Lieve calo dell', che scende a 1.728 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 59,79 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +105 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,76%.avanza dello 0,25%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,28%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,40%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,40%, portandosi a 26.810 punti.Guadagni frazionali per il(+0,66%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,67%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,25%),(+1,82%),(+1,66%) e(+1,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,40%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,60%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,6%.Tra i(+6,92%),(+3,87%),(+3,50%) e(+2,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,28%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,66%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,01%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,93%.