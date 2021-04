Sostenibilità, ENEL X supporta il Gruppo Feralpi per raggiungere obiettivi efficienza energetica

(Teleborsa) - Aumentare l'efficienza energetica delloe ridurre le emissioni di CO2 nell'atmosfera. Per raggiungere questi obiettivi di sostenibilità e di riduzione dell'impatto ambientale delle attività produttive iluno dei principali produttori europei nel settore siderurgico, ha sceltoTra gliche opera a supporto della transizione energetica, figurano l'installazione nella sala compressori del sito Feralpi di Lonato del Garda di due nuovi compressori di ultima generazione; la verifica dell'impianto di distribuzione; e la realizzazione di una nuova sala nell'area derivati completa di compressore, filtro ed essiccatore. Enel X – spiega la soietà in una nota – ha supportato il Gruppo Feralpi effettuando un'analisi completa delle esigenze dell'azienda siderurgica e ha sviluppato soluzioni su misura utilizzando le migliori tecnologie presenti sul mercato. L'azienda ha fatto sapere che continuerà inoltre a offrire il proprio supporto controllando da remoto le sale compressori, eseguendone la manutenzione e garantendone le performance."L'intervento realizzato per il Gruppo Feralpi è un chiaro esempio dell'impegno di Enel X nell'offrire ai partner tecnologie avanzate di efficienza energetica che permettano di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità – ha dichiarato–. Vogliamo continuare a essere protagonisti nel processo di transizione energetica e siamo convinti di poterlo fare solo sviluppando soluzioni flessibili che abilitano nuovi utilizzi di energia e garantiscono una drastica riduzione dell'impatto ambientale, abbinate a servizi innovativi che consentono di accelerare il passaggio verso modelli di consumo elettrificati e digitalizzati"."Produciamo acciaio da forno elettrico – ha dichiarato– e per questo l'energia rappresenta non solo una materia prima strategica, ma anche una leva su cui investire per rendere i nostri impianti sempre più efficienti e, quindi, capaci di coniugare competitività e sostenibilità. Per farlo serve un approccio trasversale, comprensivo di azioni incisive anche sul fronte dei servizi di stabilimento. Pur se non così evidenti, agire sul loro efficientamento contribuisce a ridurre le emissioni complessive di CO2 per una siderurgia a sempre minore impatto verso la quale il nostro Gruppo è proteso. La partnership con Enel X va proprio in questa direzione".Concluso lo scorso febbraio, il progetto di Enel X permetterà al Gruppo Feralpi di, passando da una media di 11mila MWh consumati all'anno a poco più di 9mila, grazie all'utilizzo alternato dei compressori. A livello di impatto ambientale questo valore si traduce in un. Per l'intervento – sottolinea Enel X – sono state utilizzate tecnologie innovative che permettono di gestire in automatico tutta la generazione di aria compressa, con un'ottimizzazione continua delle performance."Le soluzioni all'avanguardia di Enel X nel settore B2B – assicura la società – garantiranno al Gruppo Feralpi una crescita in termini di sostenibilità, certificata dalla, il documento redatto ogni tre anni dall'azienda con i risultati e i miglioramenti raggiunti in questo ambito. Un ulteriore passo nel percorso verso l’ottenimento della Certificazione ISO 50001".