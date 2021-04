Agroalimentare, CIA: sempre più famiglie fanno acquisti diretti dagli agricoltori

(Teleborsa) - Sonoprodotti alimentari. Ad un anno dalla pandemia, il legame si è fatto più stretto per effetto delle restrizioni, stimolando il ricorso ai mercati contadini ed alle botteghe di prossimità, ma anche online dove l’e-commerce funziona se mette sempre al centro il contatto diretto.Lo rivela la CIA, indicando che negli ultimi 12 mesi sonoentrate nella vendita diretta eche la prediligono."Con le aziende lavoriamo per tutelare la qualità dei nostri mercati contadini", commenta il presidente de la Spesa in Campagna-Cia,, spiegando che "i mercati contadini contribuiscono alla sostenibilità delle aziende delle aree rurali d’Italia e alla promozione del territorio, tra i punti chiave della ripresa turistica dei prossimi mesi".“La vendita diretta è un’occasione importante per il reddito degli imprenditori agricoli -ha aggiunto, direttore generale di Cia-Agricoltori Italiani- e l’intervento de la Spesa in Campagna sul territorio con i mercati contadini, è cruciale per la promozione tra i cittadini dell’agricoltura e dell’agroalimentare italiano, fatto di qualità e autenticità. La valorizzazione del Made in Italy, della Dieta Mediterranea e delle tipicità regionali, passano per un costante dialogo tra chi produce e chi porta in tavola".Oggi in Italia si contano in totale circa. L'iniziativaha in tutto il Paese circaimpegnate nella vendita diretta, canale che a livello nazionale nel 2020 ha. Un business popolato da produttori di olio, vino e ortaggi, frutta, latticini e salumi, marmellate e composte, chedove nel 2020 si è registrato undell’acquisto di generi alimentari. Il trend potrebbe raggiungere un +62% entro il 2021, sempre se saprà tutelare, anche sul digitale, la relazione tra cittadini e aziende.