Atlantia: perfezionata cessione 49% Telepass, mantiene controllo

Atlantia

(Teleborsa) -ha perfezionato la cessione del 49% del capitale di Telepass al gestore di investimenti globale Partners Group AG. IlAtlantia - spiega una nota -che, pertanto, continuerà ad essere inclusa nel perimetro di consolidamento del Gruppo Atlantia.Atlantia e Partners Group supporteranno le nuove iniziative strategiche di Telepass volte ad accelerare la crescita del business e a sviluppare la piattaforma a livello paneuropeo, con l’obiettivo di rendere Telepass una delle principali piattaforme integrate a livello europeo nel settore dei servizi technology-based e d’intermediazione nel campo della mobilità.Gli elementi chiave di questo percorso saranno il consolidamento del mercato dell'Electronic Tolling Collection (ETC) sia attraverso la crescita organica sia acquisitiva; il rafforzamento delle soluzioni di pagamento “one-stop" non solo per i clienti consumer, ma anche per il nuovo segmento corporate; la crescita del business assicurativo attraverso lo sviluppo di polizze innovative. Il tutto con la sempre costante attenzione alle iniziative ESG, in collaborazione anche con le nascenti smart city europee, contribuendo ad ottimizzare il trasporto multimodale e a ridurre le emissioni di CO2.