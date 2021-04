Bastogi, CdA approva bilancio 2020

Bastogi

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato il bilancio al 31 dicembre 2020 che evidenzia unconsolidato in sostanziale pareggio (negativo di 0,3 milioni di euro) rispetto ad un valore positivo di 11 milioni di euro al 31 dicembre 2019. La contrazione del margine operativo lordo rispetto all’esercizio precedente - spiega la società in una nota - "è sostanzialmente interamente attribuibileall’emergenza Covid-19".Il, che include ammortamenti e svalutazioni per complessivi 9,3 milioni di euro, imposte positive per 0,7 milioni di euro e utili contabilizzati direttamente nel patrimonio netto relativi alla valutazione a valore equo degli strumenti derivati di copertura per 1,2 milioni di euro, è negativo di(di cui 9,2 milioni di euro di pertinenza del gruppo) rispetto a 6,7 milioni di euro al 31 dicembre 2019 (di cui 3,2 milioni di euro di pertinenza del Gruppo).Laal 31 dicembre 2020 è pari a 236,3 milioni di euro rispetto a 200,3 milioni di euro al 31 dicembre 2019.Il consiglio di amministrazione ha quindi deliberato di convocare l’assemblea per il giorno 25 maggio 2021 per discutere e deliberare sul bilancio al 31 dicembre 2020, sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2020, sulla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale mediante voto di lista e sulla proposta di modifica dei termini e delle condizioni relative agli atti di disposizione delle azioni proprie, nonché, in parte straordinaria, sulle modifiche statutarie di adeguamento alle norme in materia di equilibrio di genere.