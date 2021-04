Borse europee poco mosse. Piazza Affari sulla parità

LVMH

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Fineco

Tenaris

Moncler

Azimut

Unicredit

Enel

Snam

Hera

Tod's

Biesse

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

MARR

Acea

Autogrill

Mediaset

(Teleborsa) -, che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non si sposta dalla parità. Gli investitori stanno aspettando l'avvio dellaUSA per capire se i recenti rialzi dei mercati sono effettivamente supportati dai risultati societari. Bene i titoli del lusso , spinti dalla trimestrale migliore del previsto diL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,197. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,58%), che raggiunge 61,13 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +103 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,74%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio, che negozia con un +0,19%, eavanza dello 0,45%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 24.619 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 26.883 punti, sui livelli della vigilia.In moderato rialzo il(+0,3%); come pure, leggermente positivo il(+0,29%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,54%),(+2,20%),(+1,83%) e(+1,14%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,08%.Tentenna, che cede lo 0,93%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,54%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,51%.del FTSE MidCap,(+4,81%),(+4,77%),(+3,64%) e(+3,48%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,46%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,33%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,30%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,22%.