Covid, Germania verso nuova stretta: coprifuoco dalle 21 e chiusure a livello nazionale

(Teleborsa) - Aumentano i contagi ine il paese si prepara a una nuova stretta. Il governo federale – secondo quanto anticipano i media tedeschi – ha trovato l'che prevede uncon, per la prima volta, misure valide unitariamente in tutto il territorio nazionale. Misure che scatteranno automaticamente ogni volta che un distretto oppure una città superino per tre giorni successivi l'incidenza di 100 contagi ogni 100 mila abitanti nei sette giorni. Il testo discusso neldeve ora passare al Bundestag.Le nuove restrizioni prevedono una due nuclei familiari più una sola persona, compresi i minori di 14 anni. Nel caso venga superata l'incidenza di 100 su 100 mila scatteranno, inoltre, lecon le eccezioni degli alimentari, farmacia, drogherie, benzinai, edicole e similari.Lopotrà essere praticato solo individualmente e quando non implichi il contatto diretto con il prossimo. Sul fronte della– qualora scatti il freno d'emergenza – la didattica in presenza sarà possibile solo effettuando due tamponi a settimana per gli studenti. Didattica a distanza, invece, quando l'incidenza supera i 200 nuovi contagi su 100mila abitanti.