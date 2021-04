Salute, partnership Carrefour-Generali Welion

Generali

(Teleborsa) -, la società di welfare integrato di, lancianola piattaforma online che rende disponibili aisu tutto il territorio nazionaleattraverso la grande distribuzione, che può contare su una forte capillarità e vicinanza al cliente. Alla base della partnership strategica il comune obiettivo di offrire un supporto concreto facendo uso dellaTramite la- chiarisce la nota - i consumatori dell’insegna possono ora ricevere Tele o Videoconsulti24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Il servizio fornisce l’accesso ama anche informazioni su strutture sanitarie e centri medici specializzati nel caso fosse opportuno un approfondimento diagnostico."Siamo costantemente alla ricerca di nuoveper ampliare i servizi che mettiamo a disposizione dei nostri clienti, con l’obiettivo di rispondere alle loro esigenze sempre in. Nei mesi di emergenza abbiamo rappresentato un punto di riferimento nelle comunità in cui siamo presenti e oggi vogliamo fare ancora di più, aiutando i nostri consumatori a prendersi cura della loro salute e di quella delle loro famiglie attraverso una collaborazione con un partner specializzato” sottolineaDirettore Merci, Marketing e E-Commerce di Carrefour Italia., Amministratore Delegato di Generali Welion: "In Generali vogliamo esseredelle persone e delle imprese e ci impegniamo ad intervenireoffrendo soluzioni complete e innovative. Grazie alla nostra esperienza diretta nei programmi salute, mettiamo a disposizione i nostri servizivolti a far sì che le famiglie abbiano risposte tempestive e in sicurezza in un. Insieme a Carrefour evolveremo l’offerta per andare di pari passo con il