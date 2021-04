Wall Street chiude sui massimi. Ritraccia il Dow Jones

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chiude su nuovi record, dopo che i dati dell'inflazione hanno allentato i timori di una accelerazione vorticosa dei prezzi. Questo ha fatto ridimensionare i rendimenti dei bond, consentendo al mercato di salire. Ilalla fine ha visto prevalere la cautela ed archivia un leggero calo dello 0,20%, mentre l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,33%, portandosi a 4.142 punti. Buona la prestazione del(+1,21%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,52%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,22%),(+1,04%) e(+0,95%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,92%),(-0,49%) e(-0,45%).Al top tra i(+2,43%),(+1,49%),(+1,35%) e(+1,01%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,56%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,32%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,34%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,29%.(+8,60%),(+7,40%),(+3,09%) e(+2,43%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,32%.Sensibili perdite per, in calo del 3,60%.In apnea, che arretra del 2,86%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,28%.