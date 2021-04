ABI: fondamentale allungare moratorie e durata garanzie sui prestiti

(Teleborsa) - Il Presidente dell'ABI,, accompagnato dal DG, ha incontrato oggi il Presidente del Parlamento europeo,, per illustrare come sia, mantenendo le misure per far fronte alla crisi sino al definitivo superamento dell'emergenza. Altrettanto fondamentale sarà applicare la massima gradualità nella loro successiva rimozione, per evitare eventuali contraccolpi sull’economia reale.Il Presidente Patuelli e il DG Sabatini hanno inoltre fatto presente che l'ABI e le altre associazioni di imprese condividano la necessità di un contesto regolamentare adeguato ai tempi eccezionali in corso. Servono quindi gradualità e orizzonti temporali ragionevoli per lavorare, a partire da regole di vigilanza flessibili in funzione della durata della pandemia, per esempio in materia di, e da procedure specifiche per gli istituti finanziari medio-piccoli che non rientrano nei criteri previsti dalla BRRD.Il Presidente e il Direttore Generale dell’ABI hanno messo in evidenza come sia. A tal fine è fondamentale assicurare la coerenza tra le normative in fase di attuazione e le modifiche a quelle già in essere, con l’obiettivo di promuovere maggiore trasparenza e l’ampliamento delle opportunità di investimento sostenibile per i risparmiatori.