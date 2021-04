Anima, collocato prestito obbligazionario per 300 milioni

Anima Holding

(Teleborsa) -ha annunciato il collocamento di unnon convertibile senior unsecured per 300 milioni di euro. Con scadenza a 7 anni, è riservato a investitori qualificati in Italia e all’estero, escludendo gli Stati Uniti d'America ed altri paesi selezionati. L'importo delle richieste è stato pari aLe obbligazioni verranno emesse al prezzo di 99,408% e avranno. Il regolamento dell'emissione è previsto in data 22 aprile 2021. Verrà richiesta l'ammissione a quotazione sul Global Exchange Market gestito da Euronext Dublin.È previsto che alle obbligazioni venga assegnato un, da parte di Fitch Ratings Ireland. I proventi del prestito obbligazionario saranno destinati al, inclusa la riduzione dell’indebitamento bancario esistente, sottolinea la società in una nota.