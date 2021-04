Banco Desio, assemblea approva bilancio 2020 e dividendo

Banco Desio

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria delha approvato il bilancio al 31 dicembre 2020. L’utile netto di esercizio è pari a 23.895.085,43 euro. In tale ambito - si legge in una nota -, pari a Euro 0,0603 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie e pari a Euro 0,0724 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio, il cui pagamento, in conformità alla Raccomandazione della Banca d’Italia del 16 dicembre 2020, potrà eventualmente essere effettuato successivamente al 30 settembre 2021 se sarà consentito dal quadro normativo/regolamentare di riferimento e/o dalle raccomandazioni dell’Autorità di Vigilanza prudenziale come valutate positivamente dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall’Assemblea degli azionisti, e comunque in conformità alle indicazioni contenute nelle Raccomandazioni tempo per tempo emanate.L’Assemblea è stata peraltro informata che in data 14 aprile. l’agenzia di rating sulla sostenibilità Standard Ethics ha aggiornato il corporate rating di Banco Desio riconoscendo un incremento di un notch dal precedente “E +” all’attuale “EE–” in area investment gradeDesio fa sapere che, nel rispetto del limite massimo al pagamento dei dividendi di cui alla richiamata Raccomandazione della Banca d’Italia pari al minore importo tra il 15% degli utili cumulati del 2019-20 o 20 punti base del coefficiente di CET1 , l’Assemblea ha deliberato, a valere sugli utili netti relativi all’esercizio 2019 destinati ai soci (così come deliberati dall’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2020), il pagamento agli azionisti di un dividendo complessivo di Euro 9.410.368,12 (pari a Euro 0,0679 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie e ad Euro 0,0815 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio), con “data di stacco” della cedola n. 29 il giorno 19 aprile 2021, data di legittimazione al pagamento (“record date”) il 20 aprile 2021 e data per il pagamento del dividendo il giorno 21 aprile 2021.L’ammontare residuo degli utili netti relativi all’esercizio 2019 destinati ai soci (così come deliberati dall’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2020), pari a Euro 4.948.372,62 (Euro 0,0357 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie ed Euro 0,0429 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio) potranno eventualmente essere pagati successivamente al 30 settembre 2021 se sarà consentito dal quadro normativo/regolamentare di riferimento e/o dalle raccomandazioni dell’Autorità di Vigilanza prudenziale come valutate positivamente dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall’Assemblea degli azionisti, e comunque in conformità alle indicazioni contenute nelle Raccomandazioni tempo per tempo emanate.volta a disciplinare espressamente la coesistenza delle cariche di Amministratore Delegato e di Direttore Generale, precisando che in caso di compresenza dette cariche devono cumularsi nella stessa persona.