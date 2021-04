Bank of America, profitti volano grazie a investment banking. Liberate riserve

Bank of America

JPMorgan

Wells Fargo

(Teleborsa) -, la seconda banca statunitense per asset, ha registrato ricavi pari a 22,9 miliardi di dollari nei primi tre mesi del 2021 e un, più che il doppio rispetto ai 4 miliardi dello stesso periodo del 2020). La trimestrale ha battuto le attese, in quanto gli analisti si aspettavano ricavi per 22,1 miliardi di dollari e un utile di 66 centesimi per azione, secondo i dati di Refinitiv.La banca, così come annunciato ieri da, ha ridotto glisu prestiti che non si sono verificate. Nello specifico le risorse liberate ammontano a, grazie a un "miglioramento delle prospettive macroeconomiche".I ricavi della divisione Consumer Banking sono diminuiti del 12% a 8,1 miliardi di dollari nel trimestre conclusosi a marzo. I depositi sono stati in aumento del 25% a 924 miliardi di dollari, mentre i prestiti in calo dell'8% a 291 miliardi di dollari. Bank of America ha inoltre registratoa 2,2 miliardi di dollari e commissioni record per la sottoscrizione di azioni a 900 milioni di dollari. I ricavi daFICC (reddito fisso, valute e materie prime) hanno registrato un aumento del 22% a 3,3 miliardi di dollari e l'equity trading del 10% a 1,8 miliardi di dollari."Anche se ihanno continuato a pesare sulle entrate, i costi del credito sono migliorati e riteniamo che i progressi nella crisi sanitaria e nell'economia indichino un'accelerazione della ripresa", ha commentato il, il quale ha evidenziato "risultati eccezionali in questo trimestre: livelli record o quasi di depositi, flussi di investimento, entrate dall'investment banking, utenti digitali e engagement dei clienti".