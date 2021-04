Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Sul mercato americano si registrano ampi progressi per l', favoriti dalle trimestrali migliori delle attese dei colossi bancari e i, anch'essi sopra le attese.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,196. Forte rialzo per l', che segna un guadagno dell'1,86%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,21%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +101 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,71%.composta, che cresce di un modesto +0,3%, performance modesta per, che chiude con un moderato rialzo dello 0,63%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,41%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 24.529 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 26.791 punti.Pressoché invariato il(-0,09%); in frazionale progresso il(+0,64%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,84%),(+2,15%),(+1,24%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che termina la seduta con -3,65%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,66%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,45%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,35%.di Milano,(+3,73%),(+2,95%),(+2,45%) e(+1,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -3,99%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,19%.Affonda, con un ribasso del 2,28%.Crolla, con una flessione del 2,26%.