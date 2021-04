Contrastata la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16% sul, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 4.125 punti.In ribasso il(-1,31%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,64%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,91%),(+0,66%) e(+0,65%). Nel listino, i settori(-1,17%),(-1,15%) e(-0,86%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,31%),(+2,23%),(+2,06%) e(+1,50%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,79%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,75%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,66%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,58%.(+6,89%),(+2,64%),(+1,63%) e(+1,29%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -12,21%.Sensibili perdite per, in calo del 4,95%.In apnea, che arretra del 4,89%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,95%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 700K unità; preced. 744K unità)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,3%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 5,9%; preced. -3%)14:30: Empire State Index (atteso 19,5 punti; preced. 17,4 punti)14:30: PhillyFed (atteso 42 punti; preced. 51,8 punti)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 2,8%; preced. -2,2%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. -4,2%).