Coronavirus in Italia, risale tasso positività. Ancora tante vittime

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi diregistrati in Italia, a fronte di poco più di, tracon il tasso di positività che si sale al, indunque, rispetto a ieri (4,8%). Ancora alto, purtroppo, ilQuesti i numeri del bollettino di oggi, diffuso come ogni giorno dal Ministero della Salute.Oggi, l'informativa del Ministro della Salutealla Camera. ": non sottovaluto le difficoltà ma ci sono leper guardare con fiducia alla fase che si sta aprendo. Finalmente ci sono le condizioni per raccogliere i primi concreti risultati del lavoro che svolgiamo da mesi grazie alle vaccinazioni", ha detto ricordando di aver detto “la verità anche quando era scomoda". Tra– ha aggiunto –oltre il".Fiducia ma, ovviamente,laSempre nel pomeriggio di oggi, via libera del Consiglio dei Ministri al Documento di Economia e Finanze e alla relazione sullo scostamento di bilancio con la quale si richiede l'autorizzazione al Parlamento al ricordo a un maggior indebitamento per 40 miliardi di euro, risorse che saranno utilizzate per un nuovo provvedimento di sostegno alle imprese e dunque all'economia. I sostegni a partite IVA e imprese "rappresentano più di metà degli impegni previsti sul 2021"Il Governo pone al centrocon il nuovo scostamento di bilancio e l'autorizzazione ad altri 40 miliardi in deficit sarà finanziato un provvedimento con alla base una. E' quanto avrebbe detto, stando a quanto riferiscono diversi partecipanti alla riunione, il Premierin CdM.Pressing, intanto, degliLinee guida discusse oggi nella Conferenza delle regioni, poi la cabina di regia del Governo.