Ferrovienord, firma contratto con Alstom per 20 treni a media capacità

(Teleborsa) - Ferrovienord, controllata al 100% da, ehanno sottoscritto - nell’ambito di un Accordo Quadro stipulato a novembre 2019 - il secondo contratto applicativo per la fornitura di ulteriori 20 treni “Donizetti” a media capacità per il servizio ferroviario regionale, per un importo di 125 milioni di euro.La firma di questo secondo contratto applicativo - spiega una nota congiunta - fa seguito a quanto stabilito da Regione Lombardia che, con una delibera del 17 marzo 2021, ha ampliato il proprio programma di acquisto di nuovi treni, aggiungendo 46 convogli - 26 “Caravaggio” ad alta capacità e 20 “Donizetti” a media capacità - ai 176 già previsti e portando quindi a 222 il totale, per uno stanziamento complessivo di 1,958 miliardi (1,607 miliardi del programma approvato nel 2017 e aggiornato nel 2019, più 351 milioni aggiunti con la delibera del 17 marzo 2021).Laacquistati con questo secondo contratto applicativo è prevista. I convogli sono destinati alla direttrice Milano – Sondrio – Tirano.- commenta il-: treni nuovi e all’avanguardia sono già in circolazione su diverse linee lombarde e da qui ai prossimi anni il piano di investimenti dispiegherà appieno i propri effetti”."La delibera regionale di poche settimane fa - aggiunge l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi - ha integrato il già corposo programma di acquisti in atto, sempre con l’obiettivo di efficientare il trasporto ferroviario. Treni nuovi e confortevoli significa migliorare l’esperienza di viaggio degli utenti e diminuire i disagi legati alla vetustà del parco mezzi”.- spiega il– sta portando e porterà sempre più benefici in termini di qualità del servizio e comfort, ma anche dal punto di vista della sostenibilità, grazie alla riduzione dei consumi che i nuovi treni garantiscono e all’utilizzo di materiali riciclabili”.promossa dalla Regione per garantire alla Lombardia un servizio ferroviario sempre più efficiente e di qualità”, sottolinea il“Siamo molto lieti di sostenere FNM e FERROVIENORD nel fornire un trasporto locale moderno e sostenibile.. La nuova generazione di Coradia Stream rappresenta l'ultima versione elettrica progettata e prodotta da Alstom per il trasporto regionale" dichiara