IGD, ok assemblea a bilancio 2020

IGD

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti diha approvato il Bilancio di esercizio 2020, così come presentato dal CdA dello scorso 25 febbraio, che riporta una perdita netta pari a circa Euro 66.437 migliaia.I soci hanno inoltreregistrata al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 66.437.039,64, come di seguito illustrato e di coprire e riclassificare le riserve come segue: di coprire la perdita netta registrata al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 66.437.039,64, con la Riserva sovrapprezzo azioni per Euro 30.031.594,47 e con la Riserva disponibile per Euro 36.405.445,17; di riclassificare la Riserva Fair Value, per Euro 31.737.981,96, in conseguenza al parziale venir meno del regime di indisponibilità previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, incrementando per pari importo la Riserva di utili distribuibili. Conseguentemente la Riserva Fair Value, relativa alla valutazione del patrimonio immobiliare al valore equo, passerebbe da Euro 283.158.850,19 a Euro251.420.868,23; di coprire la Riserva aumento di capitale, negativa per Euro 10.304.558,06, con la Riserva emissione prestito obbligazionario; di coprire la Riserva vendite azioni proprie, negativa per Euro 233.087,16, con la Riserva emissione prestito obbligazionario; di coprire la Riserva FTA IFRS9, negativa per Euro 4.353.719,51, con la Riserva emissione prestito obbligazionario per Euro 4.327.109,19 e con la Riserva sovrapprezzo azioni per Euro 26.610,32.L’Assemblea ha provveduto inoltre alla, determinando in 11 il numero dei componenti del CdA,che rimarranno in carica per il prossimo triennio, ovverosia fino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.