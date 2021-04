OPA Creval, Maioli (Credit Agricole): "Questa è la nostra offerta finale"

Crédit Agricole

(Teleborsa) - "Questa è la nostrae ricordo che è l'unica". Commenta così, responsabile delin Italia, la decisione di alzare il corrispettivo dell'offerta sulle azionida 10,5 a 12,2 euro e di prevedere un corrispettivo addizionale pari a 0,3 euro in caso di superamento della soglia del 90%."Lodopo il lancio dell'OPA si è evoluto positivamente e le stime di crescita per il nostro Paese sono state riviste al rialzo - spiega Maioli in una nota - L'insediamento del nuovo Governo guidato dal Presidentei ha avuto dei riflessi importanti anche sulle performance dei mercati e del settore bancario in particolare. Il nostro obiettivo è quello di generare benefici per tutti gli stakeholders ed abbiamo ritenuto opportuno arricchire ulteriormente la nostra offerta"."Stiamo offrendo un corrispettivo 100% cash con un. Abbiamo anche previsto un bonus aggiuntivo nel caso in cui l'OPA raggiunga un'adesione elevata da parte degli azionisti", rivendica il numero uno della banca francese in Italia."È un riconoscimento importante per tutti i soci Creval a conferma della bontà del nostro progetto, che hae punta alla valorizzazione del territorio e al sostegno all'economia reale, continuando a confermare la grande attenzione e fiducia nell’Italia, con una visione di lungo periodo, da parte del Gruppo Crédit Agricole. Questa è la nostra offerta finale e ricordo che è l'unica", conclude.