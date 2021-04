Unicredit, presente in assemblea il 60% del captale

Unicredit

(Teleborsa) - Scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,28%, allineandosi alla performance cautamente positiva registrata dagli altri titoli bancari di Piazza Affari.Nel frattempo, ha preso il via, con la presenza del 60,47% del capitale sociale, tramite il rappresentate designato, l'assemblea ordinaria degli azionisti dell'istituto di Piazza Gae Aulenti. Gli azionisti sono chiamati ad approvare il bilancio 2020 e il rinnovo del CdA. Arriverà quindi l'investitura ufficiale dialla carica di amministratore delegato e didi presidente. Si voterà anche sulle politiche di remunerazione, con la maxi-retribuzione di Orcel sotto i riflettori.: Blackrock, Capital Research and Management Company, Allianz, Norges Bank, ATIC Second International Investment Company, Delfin, Fondazione Cariverona e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.. Il mio mandato, insieme a quello del consiglio, giunge a scadenza., dopo una gratificante esperienza di molti anni,". Così il, nel suo intervento all'assemblea di bilancio della banca.Lo scenario su base settimanale dell'rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,514 Euro con tetto rappresentato dall'area 8,598. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,478.