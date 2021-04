Vaccini, Antitrust: "Espropriazione brevetti già consentita da nostro ordinamento"

(Teleborsa) - "Non tutti i bisogni possono essere soddisfatti dal mercato. Quando, ad esempio, a venire in rilievo è la tutela di diritti fondamentali come quello alla salute, il mercato può e deve subire dei limiti". È quando ha affermato ilin merito allanel suo intervento alla web conference "Legalità e concorrenza per il futuro del Paese", organizzata da Centromarca in collaborazione con il Corriere della Sera."Il nostro– ha spiegato Rustichelli – agli articoli 141 e 142 prevede la possibilità di un intervento rapido tramite DPR con cui, dietro corresponsione di un congruo indennizzo. Gli eventuali limiti, anche territoriali, possono essere superati attraverso il disposto dell'articolo 31 dell’accordo Trips (1994)".