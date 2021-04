Appuntamenti e scadenze del 16 aprile 2021

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -Eurofi High Level Seminar 2021 - Evento on line organizzato da Eurofi con la Portuguese EU Council PresidencyG20 - Secondo Employment Working Group MeetingBCE - Bollettino economicoEU - Riunione dell'Eurogruppo in videoconferenza. Partecipa Christine LagardeEU - Riunione ECOFIN8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di marzo14.00 - Campidoglio - Assemblea Capitolina - Seduta tematica su: "Amministrazione straordinaria Alitalia, il piano industriale della newco ITA, conseguenze economiche e occupazionali su Roma Capitale"Scadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione dati relativi ai Ricavi e principali KPI del I Trim. 2021, non sottoposti a revisione contabile- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020 di Poligrafica S. Faustino S.p.A.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.INPGI - versament - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi,IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti", relativa al mese precedente.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.