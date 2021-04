Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta confermando l'impostazione positiva dell'avvio. A sostenere il sentiment degli investitori i segnali incoraggianti sulla ripresa economica in arrivo dagli Stati Uniti e dalla Cina.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,199. L', in aumento (+0,75%), raggiunge 1.776,8 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 63,45 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +102 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,74%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,88%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,43%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,31%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 24.549 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 26.833 punti.Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,27%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,22%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,19%.In luce, con un ampio progresso dell'1,05%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,50%.scende dell'1,42%.Calo deciso per, che segna un -1%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,89%.del FTSE MidCap,(+3,91%),(+3,33%),(+2,93%) e(+2,44%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,28%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,20%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,13%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,59%.