Brexit, UE insiste: attuare protocollo su Irlanda Nord

(Teleborsa) - Il Vicepresidente della Commissione europeaha incontrato ieri sera, in una riunione informale a Bruxelles,incaricato dal Governo britannico per le relazioni con l'Unione europea nel dopoL'incontro si è svolto in un'atmosferaalla ricerca di soluzioni comuni, riferisce l'esecutivo comunitario in una nota. Soluzioni mirate a garantire che il protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord sia pienamente attuato a vantaggio di tutti pur sostenendo l'integrità del mercato unico dell'Ue. Le due parti hanno colto l'occasione per fare il punto su tutte le questioni in sospeso relative all'attuazione delLe discussioni a livello tecnico dovrebbero intensificarsiSefcovic ha insistito in particolare sulnei confronti dell'accordo del Venerdì Santo (Belfast) e del popolo dell'Irlanda del Nord. Ma anche sul fatto che le soluzioni possono essere trovate solo attraversoIl vicepresidente ha dichiarato che le azioni legali in corso della Commissione contro il Regno Unito per violazione delle disposizioni sostanziali del protocollo, nonché l'obbligo di buona fede ai sensi dell'accordo di recesso, proseguiranno per tutto ilIl mese scorso Johnson si recato in Irlanda del Nord per incontrare il Primo Ministro e leader degli unionisti del Dup, Arlene Foster che aveva chiesto al Premier Tory di "rinnegare" e rinegoziare il Protocollo sull'Irlanda del Nord sottoscritto con l'UE in allegato all'accordo di divorzio di Londra da Bruxelles, in linea con il quale i 27 hanno preteso la garanzia di una serie di controlli amministrativi e doganali delle merci in transito al confine interno fra Belfast e il resto del Regno Unito per consentire all'Ulster di mantenere - a differenza del resto del Paese - i