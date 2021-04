Mercati positivi, Milano resta alla finestra

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia. A sostenere il sentiment degli investitori contribuisce il rimbalzo record del PIL cinese nel primo trimestre e all'indomani dei nuovi record fatti segnare da Wall Street.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,198. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.765 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,2%.Lieve peggioramento dello, che sale a +102 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,75%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,67%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,42%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,31%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 24.565 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 26.846 punti.di Piazza Affari,avanza dell'1,57%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,50%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,96%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,93%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,26%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,01%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,88%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,6%.Tra i(+3,45%),(+3,06%),(+2,86%) e(+2,82%).