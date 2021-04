Pensioni, Castelli: a lavoro su riforma del fisco, si possono superare gli steccati ideologici

(Teleborsa) - Si è svolto questa mattina alle ore 10 il "". L'evento è stato aperto dal Viceministro dell'Economia e delle Finanze: "ci si deve interrogare sul nostro futuro pensionistico, non si può rimandare. Siamo chiamati a guardare ai prossimi venti anni. Il Parlamento ed il Governo stanno lavorando ad una riforma del fisco e ora, grazie alla larga maggioranza, si possono finalmente superare gli steccati ideologici"."L'intervento fiscale è la principale leva da considerare per costruire unae deve essere definita rapidamente, insieme all'altra leva imprescindibile, che è l'informazione. Ragioniamo sulla parola complementare che a volte ha dato degli svantaggi in termini di percezione, poiché non rende chiaro il ruolo vitale che ricopre neldei lavoratori", ha aggiunto. Sul tema degli interventi nel Pubblico Impiego si è espressa anche il Capo Gabinetto del Ministero per la Pubblica Amministrazione,, la quale ha affermato che "il Patto per l'Innovazione del Lavoro Pubblico e la Coesione Sociale (firmato lo scorso 10 marzo, ndr) ha inaugurato un nuovo modello di relazioni sindacali".All'evento è intervenuto anche il senatore, Presidente della Commissione Parlamentare per il controllo sull'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. "Ledegli ultimi decenni hanno messo in sicurezza la sostenibilità finanziaria del sistema – ha spiegato – Però troppe volte i meccanismi hanno scaricato il peso di questa flessibilità sulle aspettative pensionistiche, soprattutto delle". "Se vogliamo dare risposte concrete alle persone, abbiamo bisogno di soldi e di capitale umano – ha aggiunto Nannicini – e per aiutare la previdenza complementare, io penserei a delle forme di matching contribution, erogazioni soprattutto iniziali per favorire l'adesione volontaria di giovani a strumenti di previdenza complementare; nei primi anni lo stato contribuisce aumentando l'investimento che stai facendo ad un fondo complementare".