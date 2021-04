Tokyo in rialzo. Bene le piazze cinesi

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana in rialzo per le principali piazze asiatiche che hanno seguito il consolidamento dei mercati azionari statunitensi., ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 29.643 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con chiusura sullo 0,12%.In moderato rialzo(+0,21%); sui livelli della vigilia(+0,05%).Poco sopra la parità(+0,4%); debole(-0,03%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,02%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,09%. Poco mosso l', che tratta con un moderato -0,01%.Il rendimento dell'tratta allo 0,09%, mentre il rendimento delè pari al 3,17%.