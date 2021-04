CNH Industrial: avanti con spin off Iveco. Stop a trattative con cinese Faw

CNH Industrial

(Teleborsa) -non cederà Iveco al colosso cinese FAW. Lo ha fatto sapere la stessa azienda, tramite una nota, confermando di aver "relative al business On-Highway dell’azienda" e che "di queste attività nella prima parte del 2022".CNH Industrial crede che "sussistano significative opportunità per sviluppare il proprio business On-Highway come fattore di accelerazione nell’attuazione di soluzioni e infrastrutture per trasporti sempre più sostenibili, in linea con le ambizioni del Green Deal dell’Unione Europea".Soddisfatto della decisione presa ilche in una nota afferma: "tra CNH e Faw Jiefang per la vendita di Iveco. Il governo italiano ha seguito con attenzione e attiva discrezione tutta la vicenda perché ritiene la produzione di mezzi pesanti su gomma di interesse strategico nazionale. Il, a questo punto, è".