Fine Foods & Pharmaceuticals, CdA assume delibere per passaggio da AIM a STAR

Fine Foods & Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione in conto terzi di forme solide orali destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica, ha assunto le delibere propedeutiche al progetto didelle azioni ordinarie e dei warrant dal mercato AIM Italiadi Borsa Italiana, eventualmente segmento STAR.Il progetto di translisting sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci già convocata per il prossimo 21 aprile ed è previsto si possa, sottolinea la società in una nota.Nell'ambito di tali delibere il CdA ha anche approvato le informazioni finanziarie consolidate pro-forma, predisposte ai fini del prospetto informativo di quotazione, con l'obiettivo di rappresentare nello stesso, retroattivamente, gli effetti dell'operazione di(perfezionata il 19 gennaio 2021). Ial 31 dicembre 2020 evidenziano ricavi pari a 189,8 milioni di euro, un risultato operativo pari a 13 milioni di euro (al netto di ammortamenti per 12,3 milioni di euro) e un utile netto pari a 15,6 milioni di euro.